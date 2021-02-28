Вакцина AstraZeneca на 90% знижує ризик госпіталізації через COVID-19 – дослідження

Одне щеплення проти коронавірусу вакциною виробництва Oxford/AstraZeneca знижує ризик госпіталізації через хворобу більш ніж на 90%.

Про це свідчать дані дослідження, про які заявили представники Національної служби охорони здоров'я Британії (NHS). Як пише Daily Mail, "британський укол виявився трохи ефективнішим" ніж вакцина від Pfizer.

Нові показники одноразової вакцинації було розраховано шляхом порівняння даних щодо госпіталізації через COVID-19 серед тих, хто отримав свою першу дозу, з людьми того ж віку, які її не отримали.

Дослідження показують, що вакцина AstraZeneca значно знижує ризик госпіталізації через COVID-19

"Це допомагає пояснити, чому кількість госпіталізованих так швидко падає у найстарших вікових групах", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що смертність серед людей старших за 75 завдяки щепленню AstraZeneca знизилася на 40 відсотків. Тоді як кількість пацієнтів за 85, які прибували до відділень інтенсивної терапії із коронавірусом, скоротилася майже до нуля.

Фахівці переконані: новий аналіз показує, що вакцина, розроблена Оксфордським університетом і AstraZeneca, "приголомшливо ефективна в запобіганні серйозних захворювань на COVID-19".

Раніше ізраїльський лікар Борис Бриль заявив, що вакцина індійського виробництва CoviShield (AstraZeneca), яку почали використовувати в Україні, заслуговує на довіру. За його словами, імунітет до коронавірусу може виробитися вже через тиждень після отримання другого щеплення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава компанії-виробника вакцин BioNTech Угур Шахін заявив, що вакцинація проти COVID-19 знизить кількість заражень на 92%. Водночас він зазначив, що щеплення, можливо, доведеться робити регулярно.

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