Вагітні жінки вчетверо частіше заражаються COVID-19 – дослідження

Вагітні жінки вчетверо частіше заражаються COVID-19, ніж населення загалом.

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Як пише Daily Mail, команда з Медичної школи Перельмана в Університеті Пенсильванії вивчила близько 1 300 вагітних жінок, які народили в період із квітня по червень у Філадельфії.

Вагітні більше схильні до ризику зараження коронавірусом

Дослідники виявили, що понад 6% вагітних жінок мають антитіла проти SARS-CoV-2. Це вчетверо більше, ніж у жителів міста в загалом (1,4%), у яких також було виявлено імунну відповідь на вірус.

При цьому чорношкірі й латиноамериканки були набагато більш схильні до позитивних результатів на антитіла – 9,7% і 10,4% відповідно. Це вп'ятеро більше, ніж у білих і азіатських жінок, – серед них антитіла були у 2% і 0,9% відповідно.

Як писав OBOZREVATEL, під час будь-якої епідемії вагітні, діти та люди похилого віку, як правило, в зоні підвищеного ризику. І хоча здебільшого новий коронавірус мав важкий перебіг саме в останніх, вагітні жінки залишаються у небезпеці.