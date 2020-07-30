Вагітні жінки вчетверо частіше заражаються COVID-19 – дослідження

Вагітні жінки вчетверо частіше заражаються COVID-19, ніж населення загалом.
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Як пише Daily Mail, команда з Медичної школи Перельмана в Університеті Пенсильванії вивчила близько 1 300 вагітних жінок, які народили в період із квітня по червень у Філадельфії.
Вагітні більше схильні до ризику зараження коронавірусом
Дослідники виявили, що понад 6% вагітних жінок мають антитіла проти SARS-CoV-2. Це вчетверо більше, ніж у жителів міста в загалом (1,4%), у яких також було виявлено імунну відповідь на вірус.
При цьому чорношкірі й латиноамериканки були набагато більш схильні до позитивних результатів на антитіла – 9,7% і 10,4% відповідно. Це вп'ятеро більше, ніж у білих і азіатських жінок, – серед них антитіла були у 2% і 0,9% відповідно.
Як писав OBOZREVATEL, під час будь-якої епідемії вагітні, діти та люди похилого віку, як правило, в зоні підвищеного ризику. І хоча здебільшого новий коронавірус мав важкий перебіг саме в останніх, вагітні жінки залишаються у небезпеці.
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