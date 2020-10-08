В Україні з'являться безкоштовні експрес-тести на COVID-19: дають результат за 15 хвилин

Тести показують результат від 15 до 30 хвилин

У них чутливість і специфічність майже збігається з тестами ПЛР

Експрес-тести на антиген проходять реєстрацію в Україні і виходять на серійне виробництво

За два-три тижні в Україні має з’явитися масове безкоштовне тестування на коронавірус (COVID-19) новими експрес-тестами.

Як повідомив в інтерв’ю "Українській правді" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, мова про експрес-тести на антиген, які нині проходять реєстрацію і виходять на серійне виробництво.

"У сімейного лікаря та мобільних бригад мають з’явитися експрес-тести на антиген, у яких чутливість і специфічність майже збігається з тестами ПЛР", – зазначив він.

Експрес-тести виходять на серійне виробництво. Джерело: pixabay.com pixabay.com

Ляшко пояснив, що мазок забирається з носоглотки, ставиться у пробірку, у пробірці відбувається реакція, де виділяється РНК.

"Потім із пробірки рідина наноситься на тест-систему, і тест-система показує – є COVID-19, чи нема", – додав головний санлікар.

За його словами, тести показують результат від 15 до 30 хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ВООЗ ухвалила рішення забезпечити поставку 120 млн експрес-тестів у країни з низьким і середнім рівнем доходів.

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