В Україні з'явиться перший дженерик для лікування COVID-19
На українському фармринку з'явиться дженерик японського Авігана (фавіпіравір). Компанія "Мікрохім" подала документи для реєстрації препарату "Фавіпіравір-Мікрохім" в Державний експертний центр МОЗ України.
Про це повідомила прес-служба компанії, передає Укрінформ.
Відомо, що на початку 2020 року фавіпіравір був внесений до вітчизняного протоколу лікування коронавірусної інфекції. Однак придбати ліки було практично неможливо, оскільки вони не було зареєстровані в Україні.
Фавіпіравір – противірусний засіб, який допомагає не тільки боротися з важкими симптомами захворювання, викликаними COVID-19, а і впливає на патогенез коронавірусу.
Власне виробництво дозволить забезпечити необхідну кількість препарату в умовах пандемії. Крім того, ціна українського аналога буде значно нижче, в порівнянні з японським оригіналом.
Як писав MedOboz, американські вчені для виявлення коронавірусу запропонували використовувати прилад для визначення цукру в крові.