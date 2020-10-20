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/ Пульмонологія

В Україні з'явиться перший дженерик для лікування COVID-19

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На українському фармринку з'явиться дженерик японського Авігана (фавіпіравір). Компанія "Мікрохім" подала документи для реєстрації препарату "Фавіпіравір-Мікрохім" в Державний експертний центр МОЗ України.

Про це повідомила прес-служба компанії, передає Укрінформ.

Відомо, що на початку 2020 року фавіпіравір був внесений до вітчизняного протоколу лікування коронавірусної інфекції. Однак придбати ліки було практично неможливо, оскільки вони не було зареєстровані в Україні.

Фавіпіравір – противірусний засіб, який допомагає не тільки боротися з важкими симптомами захворювання, викликаними COVID-19, а і впливає на патогенез коронавірусу.

В Україні з'явиться дженерик японського препарату "Авіган"
В Україні з'явиться дженерик японського препарату "Авіган". Джерело: microkhim.com.ua

Власне виробництво дозволить забезпечити необхідну кількість препарату в умовах пандемії. Крім того, ціна українського аналога буде значно нижче, в порівнянні з японським оригіналом.

Як писав MedOboz, американські вчені для виявлення коронавірусу запропонували використовувати прилад для визначення цукру в крові.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
ліки
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