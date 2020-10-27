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/ Пульмонологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Навіщо робити аналіз ІФА на ковід?

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Українцям стали доступні тести для виявлення антитіл до SARS-CoV-2 від французького виробника VedaLab.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє компанія "Синтез", яка є виробником і дистриб'ютором товарів медичного призначення.

За заявою виробника, даний ІФА-тест дозволяє швидко дізнатися, перехворіла людина ковідом чи ні. Аналіз визначає імуноглобуліни М і G в крові людини. Так, наявність імуноглобулінів М каже про гостру фазу інфекції (на тесті позначені як 1).

ІФА-тест для визначення COVID-19
ІФА-тест для визначення COVID-19. Джерело: Fаcеbook компанії "Синтез"

Імуноглобуліни G виробляються в організмі через 10-14 днів після захворювання. Якщо тест їх визначає (позначається як 2), це означає, що людина перехворіла і у нього є активний імунітет до вірусу.

У той же час деякі вчені вважають, що така надмірна увага до антитіл в даному випадку невиправдана з наукової точки зору, оскільки коронавірус – це внутрішньоклітинна інфекція. Вірусні частинки знаходяться всередині клітин, куди антитіла потрапити не можуть.

Проти вірусних інфекцій працює саме клітинний імунітет, який забезпечують Т-лімфоцити. Їм під силу розпізнати і знешкодити інфіковану клітину разом з вірусом всередині неї. Антитіло для цього не призначене. Крім того, Т-лімфоцити формуються практично у всіх хворих з підтвердженим Covid-19, коли антитіла – ні. Тому наявність антитіл – це непереконливий критерій для постановки діагнозу, оскільки в інфікованому організмі вони можуть і не вироблятися.

Раніше MedOboz писав, що знайдений спосіб підвищити точність діагностики COVID-19 до 95%. Це можна зробити завдяки портативному ультразвуковому датчику.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
діагностика
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