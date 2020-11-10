В Україні змінився перебіг коронавірусу: інфекціоністка розкрила деталі

Приблизно за останній місяць перебіг коронавірусної інфекції в Україні помітно змінився, до того ж у гірший бік.

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповіла українська лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук, професорка Ольга Голубовська. За її словами, змінився саме спектр важких пацієнтів із діагностованим COVID-19.

"У нас зараз дедалі більше людей до 50-60 років дуже важких. А літні можуть спокійно одужати. Перебіг хвороби став тривалішим, затягується температурний, гарячковий період", – пояснила вона.

Перебіг коронавірусу в Україні погіршився, – Голубовська

Голубовська зазначила, що медики виписують хворих зі стаціонару як годиться: витримуючи всі терміни, залишаючи в лікарнях декілька днів без жарознижувальних. Однак, коли пацієнти повертаються додому, то у них починаються "повторні хвилі лихоманки під 39 градусів". Так, лікарі змушені знову їх госпіталізувати.

"Загалом, ми ніколи не мали справ із таким. Крім того, саме захворювання дуже виснажливе, важке. Пацієнт хворіє довго, особливо, коли потрібна важка респіраторна підтримка", – додала медикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська виступила за локдаун в Україні через коронавірус і пояснила, чому це необхідно.