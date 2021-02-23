В Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу Pfizer

В Україні пройшла процедуру реєстрації вакцина від коронавірусу Pfizer і BioNTech, створена вченими з США і Німеччини.

Про це під час брифінгу МОЗ заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вчора в Україні зареєстрували два імунобіологічних препарати для профілактики COVID-19. Це препарат CoviShield AstraZeneca, векторна вакцина, яка виробляється на майданчику Serum Institute of India. А також зареєстрована вакцина Pfizer", – сказав заступник глави МОЗ.

Першою в Україні 22 лютого була зареєстрована для екстреного медичного застосування індійська вакцина проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Віктор Ляшко пояснив, чому це зробили вже після вильоту препарату до України.

Нагадаємо, обидві вакцини – AstraZeneca та Pfizer – були подані на реєстрацію в Україні 15 лютого.

У Британії оголосили про спад захворюваності на коронавірус після застосування вакцини Pfizer. Вона є високоефективною вже після першого уколу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться в середу, 24 лютого. Першими щеплення отримають медпрацівники.