Головна Новини
МоваЯзык
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

В Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу Pfizer

4.4т
Читати матеріал російською

В Україні пройшла процедуру реєстрації вакцина від коронавірусу Pfizer і BioNTech, створена вченими з США і Німеччини.

Про це під час брифінгу МОЗ заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вчора в Україні зареєстрували два імунобіологічних препарати для профілактики COVID-19. Це препарат CoviShield AstraZeneca, векторна вакцина, яка виробляється на майданчику Serum Institute of India. А також зареєстрована вакцина Pfizer", – сказав заступник глави МОЗ.

Першою в Україні 22 лютого була зареєстрована для екстреного медичного застосування індійська вакцина проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Віктор Ляшко пояснив, чому це зробили вже після вильоту препарату до України.

Нагадаємо, обидві вакцини – AstraZeneca та Pfizer – були подані на реєстрацію в Україні 15 лютого.

У Британії оголосили про спад захворюваності на коронавірус після застосування вакцини Pfizer. Вона є високоефективною вже після першого уколу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться в середу, 24 лютого. Першими щеплення отримають медпрацівники.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Вакцинація в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Софія Закревська Софія Закревська
Теми
Вакцинація в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Вакцина від коронавірусу вакцина Pfizer и BioNTech
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
186
124
Смішно
174
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини