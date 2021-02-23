В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) зареєструвало для екстреного медичного застосування в Україні індійську вакцину проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.

Препарат має локальну назву CoviShield, 500 тисяч його доз із заводу-виробника в місті Пуне (Індія) прибудуть у країну 23 лютого. Реєстрація відбулася напередодні, повідомляється на Facebook-сторінці відомства.

"Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на використання дали Британія, Європейський Союз та Індія", – йдеться в пості.

В Україні зареєстрували вакцину CoviShield

Дані про вакцину Oxford/AstraZeneca:

виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну або торговельну назву CoviShield;

Oxford/AstraZeneca (CoviShield) подали на реєстрацію до Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я 15 лютого. В Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин проти COVID-19 та скорочує її до п’яти робочих днів;

Україна отримала інформацію проти COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у І-ІІ кварталі 2021 року. Також вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників.

У МОЗ додали, що держава уклала й додаткові прямі контракти на постачання вакцини проти COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca, а також NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute в Індії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після поставки першого траншу індійської вакцини CoviShield Україна може розраховувати на отримання більших обсягів препарату, залежно від того, як будуть зростати темпи його виробництва.

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