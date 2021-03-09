В Україні зареєстрували китайську COVID-вакцину CoronaVac

Софія Закревська Пульмонологія 19:50, 9.03.2021 Оновлено: 20:14, 9.03.2021

В Україні у вівторок, 9 березня, зареєстрували китайську вакцину CoronaVac від виробника Sinovac Biotech Ltd. Цей препарат став третім, який пройшов реєстрацію в Україні.

Про це повідомили в АТ "Лекхім", яке є офіційним представником Sinovac в Україні, передає "Інтерфакс-Україна".

Міністерство охорони здоров'я України домовилося про поставку 1,9 млн доз вакцини CoronaVac, перші 700 тисяч доз повинні прибути в країну вже в березні.

Раніше в Китаї схвалили умовне масове використання вакцини CoronaVac проти коронавірусу компанії Sinovac Biotech.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України має намір оштрафувати українську фармацевтичну компанію "Лекхім" за затримки з постачанням вакцини проти коронавірусу CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biontech. Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляв, що препарат повинні поставити в Україну до 6 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я зареєструвало для екстреного медичного застосування в Україні індійську вакцину проти коронавірусу від компанії AstraZeneca, а також препарат Pfizer і BioNTech, створений вченими із США і Німеччини.

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Здоров'я Пульмонологія

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