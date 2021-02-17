В Україні за два тижні на COVID-19 захворіли понад 3000 медиків
В Україні коронавіруспродовжує вражати лікарів. Тільки за останню добу цей діагноз підтвердили у 329 медичних працівників і це найбільше цього місяця.
Такі дані навів міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook. Крім цього, статистична інформація міститься на порталі Національної служби здоров’я.
За даними глави МОЗ, лише в лютому на COVID-19 захворіли понад 3000 медичних працівників.
Зокрема, станом на певне число місяці, але з урахуванням, що дані надано за попередню добу:
2 лютого – 213,
3 лютого – 156;
4 лютого – 220;
5 лютого – 222;
6 лютого –191;
7 лютого – 96;
8 лютого – 71;
9 лютого – 229;
10 лютого – 298;
11 лютого – 281;
12 лютого – 212;
13 лютого – 226;
14 лютого – 72;
15 лютого – 47;
16 лютого – 179;
17 лютого – 329.
Примітно, що портал НСЗУ повідомляє про 184 зараження COVID-19 медиків на 15 лютого. Зауважимо, що тут показники щодо захворюваності вносяться на дату взяття зразку для тестування, а не на дату отримання результатів, як на сайті РНБО.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
станом на кінець минулого року в Україні захворіло понад 50 тисяч медиків, сотні – померли.
Українські медики, які перехворіли на коронавірус, масово залишилися без страхових виплат.