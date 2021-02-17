В Україні за два тижні на COVID-19 захворіли понад 3000 медиків

В Україні коронавіруспродовжує вражати лікарів. Тільки за останню добу цей діагноз підтвердили у 329 медичних працівників і це найбільше цього місяця.

Такі дані навів міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook. Крім цього, статистична інформація міститься на порталі Національної служби здоров’я.

За даними глави МОЗ, лише в лютому на COVID-19 захворіли понад 3000 медичних працівників.

В Україні на COVID-19 масово хворіють медики

Зокрема, станом на певне число місяці, але з урахуванням, що дані надано за попередню добу:

2 лютого – 213,

3 лютого – 156;

4 лютого – 220;

5 лютого – 222;

6 лютого –191;

7 лютого – 96;

8 лютого – 71;

9 лютого – 229;

10 лютого – 298;

11 лютого – 281;

12 лютого – 212;

13 лютого – 226;

14 лютого – 72;

15 лютого – 47;

16 лютого – 179;

17 лютого – 329.

Дані щодо захворюваності й смертності від коронавірусу в Україні, зокрема, серед медиків. Джерело: nszu.gov.ua

Примітно, що портал НСЗУ повідомляє про 184 зараження COVID-19 медиків на 15 лютого. Зауважимо, що тут показники щодо захворюваності вносяться на дату взяття зразку для тестування, а не на дату отримання результатів, як на сайті РНБО.

Дані щодо коронавірусу із сайту НСЗУ. Джерело: nszu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

станом на кінець минулого року в Україні захворіло понад 50 тисяч медиків, сотні – померли.

Українські медики, які перехворіли на коронавірус, масово залишилися без страхових виплат.

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