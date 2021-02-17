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/ Пульмонологія

В Україні за два тижні на COVID-19 захворіли понад 3000 медиків

1.8т
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В Україні коронавіруспродовжує вражати лікарів. Тільки за останню добу цей діагноз підтвердили у 329 медичних працівників і це найбільше цього місяця.

Такі дані навів міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook. Крім цього, статистична інформація міститься на порталі Національної служби здоров’я.

За даними глави МОЗ, лише в лютому на COVID-19 захворіли понад 3000 медичних працівників.

В Україні на COVID-19 масово хворіють медики
В Україні на COVID-19 масово хворіють медики

Зокрема, станом на певне число місяці, але з урахуванням, що дані надано за попередню добу:

  • 2 лютого – 213,

  • 3 лютого – 156;

  • 4 лютого – 220;

  • 5 лютого – 222;

  • 6 лютого –191;

  • 7 лютого – 96;

  • 8 лютого – 71;

  • 9 лютого – 229;

  • 10 лютого – 298;

  • 11 лютого – 281;

  • 12 лютого – 212;

  • 13 лютого – 226;

  • 14 лютого – 72;

  • 15 лютого – 47;

  • 16 лютого – 179;

  • 17 лютого – 329.

Дані щодо захворюваності й смертності від коронавірусу в Україні, зокрема, серед медиків
Дані щодо захворюваності й смертності від коронавірусу в Україні, зокрема, серед медиків. Джерело: nszu.gov.ua

Примітно, що портал НСЗУ повідомляє про 184 зараження COVID-19 медиків на 15 лютого. Зауважимо, що тут показники щодо захворюваності вносяться на дату взяття зразку для тестування, а не на дату отримання результатів, як на сайті РНБО.

Дані щодо коронавірусу із сайту НСЗУ
Дані щодо коронавірусу із сайту НСЗУ. Джерело: nszu.gov.ua

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
хвороба медики
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