В Україні встановлено рекорд щодо смертей від COVID-19: дані в областях

В Україні 26 серпня від коронавірусної інфекції померло ще 49 пацієнтів. Це найбільша кількість летальних випадків від цієї хвороби, яку було зафіксовано в країні за останній час.

Такі дані дають сайт РНБО, який моніторить статистику щодо захворюваності на COVID-19 загалом у світі, й Міністерство охорони здоров’я (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зауважимо, що найбільше життів за минулу добу кооронавірус забрав у Львівській області – 7, Київській – 6, Чернівецькій і Харківській – по 5, в Києві та на Івано-Франківщині – по 4, у Рівненській, Закарпатській, Одеській – по 3, Волинській і Дніпропетровській – по 2, Запорізькій, Вінницькій, Житомирській, Полтавській і Миколаївській – по 1. Загалом у країні від цього захворювання померло 2403 особи.

Коронавірус в Україні забрав життя понад 2 тисяч осіб

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, інфекція і далі розповсюджується Україною: в регіонах не просто зростає кількість хворих на COVID-19, а й кількість тих, хто потребує госпіталізації. Станом на ранок 27 серпня у лікарнях перебуває 6505 осіб із діагностованим коронавірусом.

"Для довідки: на середину липня ця кількість була на рівні 3,5 тисячі", – сказав на брифінгу глава МОЗ.

Додамо, що за минулу добу українцям провели 41 294 тестувань методами ПЛР та ІФА. Станом на ранок 27 серпня до лабораторій Центру громадського здоров’я надійшло 2521 повідомлення про підозру на COVID-19, а загалом із початку 2020 року – 171 811 повідомлень.

Найбільше смертей від COVID-19 за минулу добу зафіксовано на Львівщині (covid19.rnbo.gov.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за січень-червень 2020 року від COVID-19 померло 1112 осіб. Із них у 1066 коронавірус був ідентифікований, у 46 – ні.

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