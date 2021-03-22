В Україні виявлено небезпечну мутацію британського коронавірусу – вчені

В Україні виявили мутацію британського штаму COVID-19. Вона вважається більш небезпечною і відрізняється швидкістю розмноження вірусу в клітині та здатністю організму людини боротися з хворобою.

Про це свідчать дані дослідження українського Інституту молекулярної біології і генетики, повідомили на сторінці установи в Facebook у понеділок, 22 березня.

Під час дослідження проаналізували 17 зразків вірусу з Івано-Франківської області й два з Києва. У хворих із Прикарпаття їх відібрали під час спалаху захворюваності в регіоні.

Вчені вважають, що нинішнє зростання захворюваності на коронавірус може бути викликане комбінацією таких модифікованих британських штамів. Вона також пояснює те, що почастішали випадки повторного інфікування, і важчий перебіг хвороби.

"Можна говорити про дуже небезпечну тенденцію заміни попередніх штамів коронавірусу, які циркулювали в Україні восени-взимку і на які українці вже перехворіли, на нові, мутовані штами "британця", – зазначив директор ІМБГ, академік Михайло Тукало.

Про результати цього дослідження поінформували Раду національної безпеки і оборони і делегацію Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також їх зареєстрували в міжнародній базі GISAID.

У ВООЗ підтвердили версію вчених про те, що нова хвиля хвороби була викликана цим новим для України мутованим штамом коронавірусу.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чому прискорився коронавірус і де в Україні знайшли британський штам.

Скриншот. Джерело: Facebook Інституту молекулярної біології і генетики

Як повідомляв OBOZREVATEL, інфекціоністка МОЗ України Ольга Голубовська розповіла, що нова мутація коронавірусу, яку виявили в нашій країні, дає "нестандартну" відповідь на звичну терапію і викликає більш важкі і тривалі форми захворювання.

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