В Україні циркулює понад 30 генотипів COVID-19: епідеміологиня назвала найнебезпечніший

В Україні нині циркулює понад 30 різних генотипів коронавірусу. Найбільш актуальним серед них залишається його штам-засновник, а значно небезпечнішим із точки зору перебігу хвороби й летальності від неї – британський.

Про це розповіла лікарка-епідеміолог, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького і головний спеціаліст МОЗ Наталія Виноград під час онлайн-брифінгу щодо COVID-19. Він транслювався на YouTube-каналі "Укрінформу".

Насамперед докторка медичних наук і професорка пояснила, що у відслідковуванні пандемії має бути три дуже важливі компоненти:

наскільки правильно зорганізовано надання медичної допомоги, тобто лікувальна мережа;

вірусологічний моніторинг – треба знати абсолютно всі властивості збудника, який спричиняє хворобу;

епідеміологічна складова.

Наталія Виноград пояснила небезпеку британського штаму COVID-19

"Щодо другого компонента – він не був належно зорганізований в Україні, тому дані про циркулюючі в нас штами є лише тими, які ми попередньо отримували із запізненням з-за кордону, куди надсилали зразки. Зараз уже розпочалися свої дослідження і ми можемо сказати, що важливіше питання не в тому, скільки, а які саме штами є – таких нині понад 30 різних генотипів", – зауважила Виноград.

За її словами, фахівцям варто розуміти, звідки приходять ці штами – так званий фактор занесення збудника на територію. Це, пояснює епідеміологиня, дозволяє вивчити досвід країн, де ті чи інші мутації COVID-19 поширилися вперше, у плані захисту населення й лікування.

Виноград підкреслила, що, в Україні вже є занесення штамів коронавірусу з дуже різних територій, зокрема з африканського континенту й багатьох європейських країн.

"Британський штам є одним із них, але не перший, що виник, B.1.1.7, а змінений. Він значно швидше поширюється. Також вражає і клінічно маніфестує захворюваннями в молодших вікових групах. І ще серед заражених ним фіксується більша летальність не тільки в нас, а й у всіх державах, де він циркулює", – підкреслила докторка медичних наук.

Вона додала, що британський штам змінює перебіг захворювання COVID-19 у пацієнтів, а також прогноз щодо їхнього одужання.

"Погано, що в лікуванні тут не підходять всі ті препарати, які раніше були перспективні, але добре, що підходять вакцини, які "закривають" цей британський штам. Відслідковування циркулюючих штамів є реальною можливістю краще лікувати і захищатися від цієї хвороби", – підсумувала Виноград.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що британський штам коронавірусу поширився по всій Україні, що пов'язано з ростом захворюваності й госпіталізацій.