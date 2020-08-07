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/ Пульмонологія

В Україні тестують чотири препарати, які можуть допомогти в лікуванні COVID-19

6.6т
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В Україні чотири фармацевтичні компанії тестують вітчизняні препарати для лікування коронавірусної хвороби.

Це давно відомі ліки, які зареєстровано й допущено до застосування в нашій країні, проте в інструкціях до них не міститься даних щодо лікування COVID-19. Про це інформує РНБО на сторінці у Facebook.

"АТ "Фармак", ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", ТОВ "Біофарма плазма" й Товариство з додатковою відповідальністю "Інтерхім" здійснюють клінічні дослідження препаратів для лікування коронавірусної інфекції COVID-19, зокрема симптоматичного", – йдеться в повідомленні.

За даними Державного експертного центру МОЗ, йдеться про клінічні випробування таких препаратів, як "Амізон makc" (виробництва АТ "Фармак", Україна), "Аміксин ІС" (ТДВ "Інтерхім", Україна), "Корвітин" (ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна) і "Біовен" (ТОВ "Біофарма плазма", Україна).

Під час дослідження дію препарату тестують дорослі віком 18-65 років. Водночас щодо випробування "Біовену" та "Корвітину" додатково долучено до переліку учасників осіб літнього віку (старші за 65 років).

"Україна має достатню кількість високопрофесійних фахівців і підприємств фармацевтичної галузі, здатних створити необхідні для лікування COVID-19 ліки і вакцини", – підкреслив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Скриншот

Скриншот

(Facebook Рада національної безпеки і оборони України)

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що відомство внесло зміни в протокол лікування COVID-19. Зокрема, з нього вилучили два препарати ("Лопінавір" і "Ритонавіром"), а замість них додали "Дексаметазон" і "Ремдесивір".

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я РНБО
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