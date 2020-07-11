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/ Пульмонологія

В Україні тестують 4 препарати від COVID-19: список

5.7т
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В Україні зареєстрували чотири медичних препарати, які проходять клінічні випробування на лікування від коронавірусу (COVID-19) – Амізон, Аміксин, Корвітин і Біовен.

Про це на брифінгу в суботу, 11 липня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Всі препарати проходять стадію клінічних випробувань. Деякі вже знаходяться на завершальній стадії. Відразу після завершення випробувань будуть зроблені висновки щодо ефективності цих лікарських препаратів", – зазначив глава МОЗ.

Степанов також додав, що на сьогоднішній день вакцини проти COVID-19 в світі ще немає.

"Україна активно відстежує всі випробування, які проходять в світі. Наприклад, є компанія AstraZeneca, яка заявила про виробництво вакцини. Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди створили деякий альянс і зробили попереднє замовлення цієї вакцини", – розповів міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що вакцина від COVID-19 на український ринок може потрапити в березні 2021 року, щойно з'явиться в світі.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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