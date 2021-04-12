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/ Пульмонологія

В Україні створили стандарт для реабілітації пацієнтів після COVID-19

1.4т
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В Україні розробили стандарт медичної допомоги щодо реабілітації пацієнтів, які перехворіли на COVID-19.

Про це на брифінгу в понеділок, 12 квітня, розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак. Вона зазначила, що документ узгодять вже незабаром.

"МОЗ сформував низку ініціатив, які дозволять створити в Україні дієву систему реабілітації пацієнтів із COVID-19. Уже є напрацьовані рекомендації відповідно до ВООЗ, зокрема, спільно з Державним експертним центром розроблено стандарт медичної допомоги щодо реабілітації пацієнтів із COVID-19", – повідомила вона.

Микичак також сказала, що МОЗ сформував пропозицію до Національної служби здоров'я України щодо впровадження нового пакету медичних послуг із реабілітації.

Крім того, на місцях у регіонах було доручено забезпечити хворих доступом до санаторно-курортного лікування, а також проводити прийом профільних пацієнтів до спеціалізованих санаторіїв сфери управління МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України всьоме з початку пандемії внесло зміни в протокол лікування коронавірусу.

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Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
Теми
Лікування коронавірусу в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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