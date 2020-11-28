В Україні розробили електронний антисептик, що вбиває до 99% бактерій. Відео

У Харкові презентовано електронний антисептик, який може нейтралізувати до 99% бактерій і вірусів.

Як повідомляють "Факти", пристрій, який розроблено харківськими стартаперами спільно з Інститутом мікробіології та імунології ім. Мечникова, перетворює звичайну воду в санітайзер (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Перетворення відбувається завдяки сріблу, до якого в мікробів не формується стійкість.

Пристрій перетворює звичайну воду в санітайзер

Ідею молодих електрохіміків підтримав Український фонд стартапів, профінансувавши проєкт на $25 тис.

Близько 300 проведених досліджень показали, що після потрапляння антисептика на поверхню залишається не більше як 1% мікробів – сальмонел, стафілококів, синьогнійної палички, а також коронавірусів – досліди на останніх робили вже в Інституті епідеміології імені Громашевського.

Крім того, рідина не викликає подразнення шкіри або алергій.

Свої перші санітайзери стартапери виготовили на 3D-принтері, але вже з нового року 1 тис. одиниць зроблять на українських заводах, щойно буде отримано патент.

Електронний антисептик коштуватиме близько $79. Картридж зі сріблом треба буде періодично міняти, а це до 30% від вартості самого девайса. Розробники обіцяють для українців спеціальну ціну.

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