В Україні розробили електронний антисептик, що вбиває до 99% бактерій. Відео

У Харкові презентовано електронний антисептик, який може нейтралізувати до 99% бактерій і вірусів.
Як повідомляють "Факти", пристрій, який розроблено харківськими стартаперами спільно з Інститутом мікробіології та імунології ім. Мечникова, перетворює звичайну воду в санітайзер (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Перетворення відбувається завдяки сріблу, до якого в мікробів не формується стійкість.
Пристрій перетворює звичайну воду в санітайзер
Ідею молодих електрохіміків підтримав Український фонд стартапів, профінансувавши проєкт на $25 тис.
Близько 300 проведених досліджень показали, що після потрапляння антисептика на поверхню залишається не більше як 1% мікробів – сальмонел, стафілококів, синьогнійної палички, а також коронавірусів – досліди на останніх робили вже в Інституті епідеміології імені Громашевського.
Крім того, рідина не викликає подразнення шкіри або алергій.
Свої перші санітайзери стартапери виготовили на 3D-принтері, але вже з нового року 1 тис. одиниць зроблять на українських заводах, щойно буде отримано патент.
Електронний антисептик коштуватиме близько $79. Картридж зі сріблом треба буде періодично міняти, а це до 30% від вартості самого девайса. Розробники обіцяють для українців спеціальну ціну.
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