В Україні різко зросла динаміка активних випадків COVID-19

В Україні з початку жовтня різко зріс приріст кількості нових інфікованих коронавірусом до активних хворих. Пік припав на другий день місяця, коли цей показник досягнув +20,59%.

Про це свідчать дані на сайті РНБО. Зауважимо, що саме на них орієнтується уряд під час ухвалення рішення про пом'якшення адаптивного карантину в регіонах, залежно від рівня епідемічної небезпеки.

Зокрема, ривок щодо кількості активних хворих на COVID-19 у країні трапився 4 жовтня – 2726 (+12,51% порівняно з попереднім днем).

Станом на 7 жовтня, активними хворими на коронавірус залишаються 128 970 осіб, що на 22 800 більше ніж тих, хто одужав. До того ж цей показник вдвічі перевищує аналогічний за 7 вересня.

Описание: Щоденний приріст кількості активних хворих на COVID-19 в Україні. Источник: РНБО Alt:

За даними оперативній інформації апарату РНБО щодо подолання негативних наслідків поширення COVID-19, станом на 7 вересня в Україні було зафіксовано 72 585 активних випадків коронавірусу.

Зазначимо, що щоденний темп приросту активних хворих коливається від 1,8% до 2,6%, у середньому +2%/день.

Описание: Щоденний приріст кількості тих, хто одужав від COVID-19 в Україні. Источник: РНБО Alt:

Описание: Ріст випадків інфікування COVID-19 в Україні в жовтні. Источник: РНБО Alt:

Описание: Ріст випадків інфікування COVID-19 в Україні у вересні. Источник: РНБО Alt:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня в Україні виявили ще 4753 випадки кронавірусу, що стало новим рекордом. Загалом в країні офіційно підтверджено 239 337 інфікувань COVID-19.

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