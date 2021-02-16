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/ Пульмонологія

В Україні подали на реєстрацію вакцину AstraZeneca

1.8т
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Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) подав заявку про реєстрацію в Україні вакцини проти коронавірусу, яку розробили шведсько-британська фармкомпанія AstraZeneca й Оксфордський університет.

Зокрема, під зобов’язання для екстреного медичного застосування. Це відбулося 15 лютого, інформує сайт Центру громадського здоров’я.

Зазначається, що цього ж дня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) схвалила відповідний препарат для екстреного застосування. Крім цього, дала зелене світло на його використання для вакцинації в усьому світі в межах ініціативи COVAX.

Вакцину AstraZeneca подали на реєстрацію в Україні
Вакцину AstraZeneca подали на реєстрацію в Україні

Відомо, що попередньо вакцина від Oxford/AstraZeneca отримала дозвіл на екстрене застосування у Британії, країнах Європейського Союзу та Індії.

У Центрі громадського здоров’я зазначають, що наша держава отримала інформацію від COVAX про постачання вакцин від цього виробника у розмірі від 2,2 до 3,7 млн доз у І-ІІ кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз препарату від AstraZeneca прибуде в Україну в лютому 2021 року.

"Україна уклала контакти на постачання 12 млн доз вакцин проти COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія)", – підкреслюють у ЦГЗ.

Нагадаємо: 29 січня президент Володимир Зеленський підписав закон №4613 "Про лікарські засоби", який дозволяє прискорену процедуру реєстрації в Україні вакцин проти коронавірусу, зокрема скорочує її до п’яти днів.

А нещодавно у ВООЗ дали рекомендації про застосування вакцини від AstraZeneca, яку отримає й Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайська компанія Sinovac подала заявку на державну реєстрацію своєї вакцини проти коронавірусу в Україні.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я Вакцина від коронавірусу вакцина AstraZeneca
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