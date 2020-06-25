В Україні почнуть використовувати препарат від COVID-19, який став науковим проривом

Міністерство охорони здоров'я додало препарат дексаметазон із групи кортикостероїдних гормонів до списку лікарський засіб, які можна використовувати під час коронавірусу.

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Про внесення відповідних змін до протоколу лікування COVID-19 в Україні розповів під час брифінгу глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Було розглянуте питання щодо внесення додаткових лікарських засобів, тобто розширення протоколу, яке ґрунтується на нашому досвіді та клінічних випробуваннях інших країн", – сказав він.

Коронавірус в Україні лікуватимуть зокрема й новим препаратом

Міністр додав, що оновлення стандартів надання медичної допомоги при COVID-19 у національному протоколі направлене на те, щоб лікування цієї інфекції було ефективнішим.

"Щоб лікувати людину якомога швидше, щоб кількість одужалих осіб постійно збільшувалася, а летальних випадків – зменшувалася", – додав Степанов.

Зауважимо, що дексаметазон – це стероїдний препарат, який використовується ще з 1960 року як протизапальний засіб, а також для лікуванні деяких видів раку.

Степанов повідомив про внесення дексаметазону до протоколу лікування COVID-19 в Україні

Перші результати дослідження препарату показали, що серед інфікованих, які перебували на штучній вентиляції легень, ризики смерті знизилися з 40% до 28%. Тоді як у тих, які потребували кисню, – з 25% до 20%.

Щоправда, покращень у пацієнтів, які не потребували кисню чи механічної вентиляції легень покращень, через використання дексаметазону не спостерігалося. Медики наголошують, що це препарат, який використовується саме у випадку критичних станів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Препарат дексаметазон знизив смертність у пацієнтів із COVID-19, які перебували на апараті штучної вентиляції легенів.

Незважаючи на те, що ефективність дексаметазону в боротьбі з COVID-19 – це попередній висновок, виробництво цього медикаменту варто наростити вже зараз, заявили у ВООЗ.

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