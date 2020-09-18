В Україні почалися випробування ліків проти COVID-19, – Степанов

В Україні почалися клінічні випробування чотирьох лікарських засобів проти коронавірусу (COVID-19).

Про це на брифінгу в п'ятницю, 18 вересня, розповів глава МОЗ Максим Степанов.

"Зараз у світі проводиться близько двох тисяч різних клінічних досліджень специфічної терапії, спрямованих на боротьбу з епідемією. В Україні проводять випробування чотирьох лікарських засобів. МОЗ постійно оновлює протокол лікування коронавірусу, враховується зарубіжний і вітчизняний досвід", – повідомив чиновник.

Степанов додав, що 17 вересня підписав указ, який затвердив новий протокол надання допомоги у разі коронавірусу.

Нагадаємо, що станом на ранок п'ятниці, 18 вересня, в Україні офіційно підтверджено 169 472 випадки коронавірусної інфекції. З них 3228 – виявлено за минулу добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Максим Степанов розповів, де Україна візьме вакцини від COVID-19.

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