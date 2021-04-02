В Україні підтвердили зараження південноафриканським COVID-19: що про нього відомо

В Україні заявили про лабораторне підтвердження зараження штамом коронавірусу, який у 2020 році було виявлено в Південно-Африканській Республіці. Підтверджено, що він здатний більш "ефективно" проникати в організм людини, швидше поширюватися й уникати імунної відповіді.

Деякі вчені припускають, що південноафриканський мутант може бути стійким до вакцин, але більшість говорить, що це не так. OBOZREVATEL розповідає докладніше про те, що собою являє новий для нашої країни тип коронавірусу.

Що відомо про мутанта COVID-19 із ПАР в Україні

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов 1 квітня заявив, що в Україні циркулюють два нові штами коронавірусу: британський – на всій території, а південноафриканський виявили у двох областях. За словами міністра, обидва вони є більш агресивними. Через епідеміологічною ситуацією, підкреслив він, важливо дотримуватися правил карантину.

В Україні підтвердили зараження південноафриканським штамом COVID-19

У Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ) в коментарі OBOZREVATEL повідомили про отримані результати секвенування 338 зразків із лабораторії певної ВООЗ на базі РНЕ (Лондон, Великобританія). Вони показали, що мутований штам В.1.351, більш відомий як південноафриканський, точно зафіксовано в Полтавській області.

На брифінгу МОЗ 2 березня Степанов додав: відмінністю цього мутанта COVID-19 є те, що він активно поширюється серед молодих людей, без будь-яких супутніх захворювань і, порівняно з іншими штамами, частіше призводить до серйозних захворювань.

Ще раніше міністр охорони здоров'я говорив, що британський і південноафриканський штами коронавірусу втричі заразніші й вражають не тільки легені, але також нирки, печінку й центральну нервову систему людини.

"Цей штам вирізняється коротким інкубаційним періодом, 1-3 дні, втричі більшою заразністю, зменшенням частки без симптомів або легких форм захворювання і, на жаль, високою смертністю", – сказав він.

Південноафриканський штам COVID-19 може швидше поширюватися й уникати імунної відповіді

Думки вчених

Дослідники говорять, що штам COVID-19 із ПАР містить декілька мутацій, які дозволяють йому легше прикріплятися до клітин людини. Його вже виявили в Ботсвані, Замбії, Кенії і Гамбії, а також у США, Канаді, Австралії, Китаї, Ізраїлі та частині європейських країн.

Оксфордський імунолог Джон Белл заявив, що південноафриканський штам може бути стійким до вакцин проти коронавірусу, пише The Telegraph.

Зі свого боку професор вакцинології Шабір Мадхі в коментарі CBS News зазначив: немає впевненості в тому, що новий штам зможе "обійти" захист вакциною, але він вважає, що вона може бути менш ефективною.

Про додаткові мутації в білку-шпильці в південноафриканському штамі розповів доцент кафедри клітинної мікробіології Університету Редінга Саймон Кларк. Їх він назвав фактором, що викликає занепокоєння, оскільки вони "можуть зробити вірус менш сприйнятливим до імунної відповіді, викликаної вакциною".

Вірусолог із Ворицького університету Лоуренс Янг додав, що множинні спайкові мутації цього штаму "можуть призвести до деякого відходження від імунного захисту".

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