В Україні не було першої хвилі коронавірусу, – Ляшко

Останнє зростання кількості хворих на коронавірус в Україні не свідчить про початок так званої другої хвилі поширення цього захворювання, оскільки в країні як такої не було й першої.

Про це в ефірі "Українського радіо" заявив головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Водночас збільшення нових інфікованих він серед іншого пов’язав і зі зняттям певних карантинних обмежень.

Так, за його словами, коли фахівці Міністерства охорони здоров’я та уряд запроваджували карантин, то говорили, що хочуть запобігти поширенню і піковому зростанню кількості хворих за короткий проміжок часу. Зокрема, щоб не допустити підйому хвилі, спуску і знову підйому.

Ляшко заявив, що другої хвилі COVID-19 в Україні немає, як не було й першої

"І Україні це вдалося. У нас не було хвилі, а поступове зростання, з яким ми з системою охорони здоров’я справляємося. Тому першої хвилі як такої в нас не було", – зазначив заступник очільника МОЗ.

Ляшко пояснив, що вона була розгалуженою: Україна піднялася на певний рівень захворюваності, водночас були незначні коливання, але у досить тривалий період часу.

Санлікар додав, мовляв, якщо подивитися на Францію, Іспанію, Німеччину, Великобританію, то там чітко простежується друга хвиля: коли в березні-квітні в країнах реєструвалося 8-9 тисяч випадків на добу, влітку ця кількість знизилася до 200-500, а нині повідомляється про 12-13 тисяч.

"І це є хвиля, коли є пікове завантаження до 10 тисяч, потім спадає до поодиноких випадків, і потім знову виходить на десятки тисяч у день", – підкреслив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже найближчими місяцями кількість хворих на COVID-19 може коливатися від 7 до 9 тисяч випадків за день, заявив керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я у країні Ярно Хабіхт.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал