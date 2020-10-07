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/ Пульмонологія

В Україні не було хвиль коронавірусу, – Ляшко

4.3т
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В Україні поки не було другої хвилі пандемії коронавірусу (COVID-19).

Про це для "РБК-Україна" розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Водночас він пояснив, що під хвилею потрібно розуміти пікове завантаження – до 10 тисяч і більше випадків зараження. Де після цього йде падіння до поодиноких випадків, а потім знову зростання на десятки тисяч у день.

"Наприклад, у Франції, Іспанії, Німеччині чітко простежувалася перша хвиля пандемії в березні-квітні (фіксували по 8-9 тисяч випадків на добу) і друга хвиля в вересні-жовтні (фіксують 12-13 тисяч нових випадків). В Україні ж є поступове зростання, з якими система охорони здоров'я поки справляється", – зазначив Ляшко.

Він додав, що в Україні з самого початку пандемії спостерігалося відносно повільне, але впевнене зростання кількості випадків, без помітних спадів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко сказав, що в Україні не було першої хвилі COVID-19.

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Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
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