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/ Пульмонологія

В Україні є ефективний препарат від СOVID-19: лікарка розповіла, чому його рідко застосовують

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В Україні ефективним в лікуванні COVID-19 виявилося ліки проти артриту тоцилізумаб, проте вони дуже дорогі, а держава не забезпечує ними хворих.

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Про це "Апострофу" розповіла лікарка-інфекціоністка Києво-Святошинської центральної районної лікарні Ольга Вознюк. За її словами, пацієнти в реанімаційному стані, які отримували цей препарат, виживають.

В Україні є ефективний препарат від СOVID-19: лікарка розповіла, чому його рідко застосовують

Вознюк зауважила, що вартість ліків раніше становила від 8 до 12 тисяч гривень, на початку пандемії ціна виросла до 16 тисяч, а зараз одноразова доза коштує 50-70 тисяч гривень.

"Ми обходилися однією дозою для важких пацієнтів, щоб дати їм шанс вижити. І цей препарат навіть більше необхідний для інфекційних реанімації, ніж апарат ШВЛ. Це особисто моя думка, як практикуючого важких пацієнтів з COVID-19. Не кожен пацієнт або його родичі можуть дозволити собі витратити такі величезні гроші. Наприклад, нашому співробітнику ми в лікарні і через Facebook збирали гроші на тоцілізумаб ", – розповіла лікарка.

Як зазначає видання, в українських протоколах тоцилізумабом рекомендують лікувати пацієнтів з груп ризику при загрозі важкого перебігу захворювання або якщо хвороба швидко прогресує.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Велика Британія та Ізраїль заявили про ефективність лікування COVID-19 "Ремдесивіром". В обох країнах проходять клінічні випробування ліків.

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Автор
Юрій Сергієнко
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