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/ Пульмонологія

Два українці отримали дві дози вакцини від COVID-19, в Польщі – в мільйон разів більше

15.3т
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В Україні за минулу добу, 29 березня, щеплення від коронавірусу отримали 14 432 особи. З них одна була вакцинована другою дозою. При цьому в Польщі вакцинацію завершили вже біля двох мільйонів осіб.

З початку кампанії вакцинації були щеплені 212 898 українців. З них 212 896 отримали одну дозу, а двоє людей завершили вакцинацію, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Найбільше щеплень вчора зробили в місті Києві – 1 740, Дніпропетровській області – 1 290, Черкаській – 800, Львівській – 728 і Житомирській – 700. Станом на 29 березня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 371 406 осіб.

Як повідомляє видання РАР, у сусідній Польщі на ранок 29 березня щеплених другою дозою було близько 1 992 600 осіб, а першою дозою – понад 5 800 000. Відзначається, що з минулого тижня в країні почалася реєстрація на щеплення людей старше 60 років.

Вакцинація від коронавируса в Україні.
Вакцинація від коронавірусу в Україні. Джерело: Максим Степанов у Facebook
Скріншот.
Скриншот. Джерело: Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, деякі категорії українців можуть отримати вакцину від COVID-19 позачергово у разі наявності залишкових доз. Для цього потрібно зареєструватися в додатку і заповнити онлайн-форму.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Теми
Вакцинація в Україні та світі Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
щеплення Вакцина від коронавірусу Міністерство охорони здоров'я
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