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/ Пульмонологія

В Україні для лікування коронавірусу застосують нові ліки: як вони діють

3.2т
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В Україні для лікування коронавірусу тепер будуть використовувати ще й гепарин. Він допоможе усунути тромбоемболічні ускладнення, які стали проявлятися у хворих на COVID-19.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначивши, що протоколи лікування були змінені відповідно до світової практики (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ліки від коронавірусу

Ліки від коронавірусу

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"Ми спостерігаємо під час коронавірусної хвороби велику кількість тромбоемболічних ускладнень. Наші фахівці, які складають протоколи, звернули на це увагу, подивилися протоколи інших країн, зокрема США та європейських держав, поспілкувалися зі своїми колегам. Було вирішено ввести в протокол гепарин", – сказав очільник відомства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов заявив, що МОЗ України шукає можливості, зокрема за допомогою дипломатичних каналів, для закупівлі в США препарату "Ремдесивір", який застосовують для лікування коронавірусу COVID-19. Ці ліки вже внесено в протокол лікування в нашій країні.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

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