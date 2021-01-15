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/ Пульмонологія

В Україні лікуватимуть постковідний синдром: Голубовська розкрила деталі

6.1т
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Міністерство охорони здоров'я України створить групу з підготовки до реабілітації пацієнтів, які не відновилися після коронавірусу (COVID -19).

Про це в ефірі ZIK розповіла провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська. Вона зазначила, що в робочу групу увійдуть імунологи, кардіологи, невропатологи, психіатри та інші фахівці.

"Я дуже рада, що міністр Максим Степанов нас послухав, і наразі в Міністерстві формується робоча група з розроблення напряму реабілітації хворих із так званим постковідним синдромом", – сказала лікарка.

Вона додала, що група медиків створюватиме програми реабілітації в різних напрямах. Голубовська підкреслила, що люди, які неважко перенесли хворобу, часто страждають більш важким постковідним синдромом, ніж важкі пацієнти.

"Є люди з березня місяця, з першої хвилі, які досі не почуваються здоровими", – зауважила медикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Голубовська назвала препарат, який рятує життя українців від COVID-19.

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Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
Теми
Лікування коронавірусу в Україні Коронавірус
Особа
Ольга Голубовська
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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