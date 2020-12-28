У НАН заявили про існування перехресного імунітету до коронавірусу

У людей, ймовірно, існує так званий перехресний імунітет до менш небезпечних коронавірусів. Він дозволяє імунній системі реагувати як захист проти останньої такої інфекції – COVID-19.

Це може бути однією з причин того, чому в деяких сім’ях, які живуть разом і ділять побут, хворіють не всі, а лише один чи декілька членів сім’ї. Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів академік Національної академії наук України, директор Інституту біохімії імені О. В. Палладіна Сергій Комісаренко.

"Усе залежить від різних чинників – від дози вірусу, організму, у який він потрапляє. Можливо, у цієї людини вже існує природній імунітет. Можливо, він виробився проти тих коронавірусів, на які вона хворіла раніше", – припустив фахівець.

Люди можуть мати перехресний імунітет до коронавірусу

Він нагадав, що загалом люди хворіють на сім типів коронавірусу. Чотири з них є тими, які щороку спричиняють у населення гострі респіраторні захворювання. Зазвичай вони проходять легко й інколи люди не звертають на них уваги. Тоді як решта три – вкрай небезпечні: SARS-CoV 2002-2004 років, MERS-CoV 2012 року й SARS-CoV-2 (COVID-19).

"По-друге, у людей просто може бути потужна імунна система. Вона залежить від багатьох чинників: генетики, харчування, втоми тощо. Людина може побороти вірус, який потрапив до її організму, наприклад, від тих, хто живе поруч із нею", – додав Комісаренко.

Так, пояснив він, є люди, які ніколи не захворіють на цей коронавірус, а є ті, котрі можуть самі не хворіти, а бути розповсюджувачами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв’ю академік Сергій Комісаренко висловив припущення, що однією з причин зменшення кількості нових хворих на COVID-19 в Україні може бути завершення першої хвилі поширення коронавірусу.