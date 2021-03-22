У МОЗ вказали на географічну особливість поширення коронавірусу в Україні

У Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я України повідомляють про те, що коронавірус у нашій країні поширюється із заходу на схід. Цим він схожий на ГРВІ (гостру респіраторну вірусну інфекція), з тою відмінністю, що вона іноді ширилася в Україні у зворотному напрямку.

Про це в понеділок, 22 березня, на пресконференції заявив генеральний директор ЦГЗ Роман Родина, пише "Укрінформ". Він закликав українців ретельно дотримуватися карантину.

"Ми бачимо, що хвороба поширюється із заходу на схід, і така сама тенденція (з поширенням ГРВІ. – Ред.) спостерігалася і в попередні роки з тією різницею, що інколи це було зі сходу на захід. У будь-якому разі, особливо звертаюся до мешканців червоних зон дотримуватися всіх протиепідемічних вимог, тому що саме це нас забезпечить, що хвороба не буде поширюватися далі", – зазначив Родина.

У ЦГЗ зазначають, що захворюваність на коронавірус в Україні зросла зокрема через недотримання карантинних заходів. Окрім того, це зростання збіглося із сезонним збільшенням кількості хворих на ГРВІ.

"Протягом останніх 5-7 років ми бачимо підняття ГРВІ в період лютий-березень. Оскільки COVID-19 – це теж гостра респіраторна вірусна інфекція і оскільки її шлях передачі такий самий, як і в грипу, то підняття збіглося із сезонним підняттям ГРВІ", – пояснили в ЦГЗ.

Нагадаємо, в Україні було виявлено небезпечну мутацію "британського" штаму коронавірусу. Такого висновку дійшли вчені українського Інституту молекулярної біології і генетики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок понеділка, 22 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 554 256 випадків коронавірусної інфекції. З них 7893 – виявлено за минулу добу.

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