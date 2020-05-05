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/ Пульмонологія

Названа група людей, стійких до коронавірусу

37.8т
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Люди, які не хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції та грип, мають менше шансів заразитися коронавірусом.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала українська імунологиня Алла Волоха. За її словами, це свідчить про хороший захист імунної системи, яка блокує вірус і не дає йому поширюватися далі.

"Допускаю, що люди зі стійким імунітетом до ГРВІ та грипу таку ж стійкість можуть мати й до коронавірусу. Імунна система добре захищена, швидко реагує, тому захворювання не розвивається. Але буває, що люди навіть ГРВІ переносять у легкій формі, без симптомів і не знають про хворобу. Те ж саме у них може бути в разі інфікуванням COVID19", – уточнила лікарка.

Молекули коронавірусу

Молекули коронавірусу

delo.ua

Але, за її словами, це новий збудник, він може досить незвично поводитися в організмі, про що свідчить чимала кількість летальних випадків серед молоді. "Ті молоді люди теж могли бути більш-менш здоровими, однак треба досліджувати, наскільки вони були стійкими й витривалими до інших вірусів", – додає дослідниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Волоха стверджувала, що в разі інфікування коронавірусом імунна система людини може виділяти надмірну кількість захисних речовин, які провокують важкий перебіг хвороби.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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