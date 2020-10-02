В Ізраїлі вперше у світі вилікували від COVID-19 експериментальними ліками

Кілька пацієнтів, які видужали, були у важкому стані

В Єрусалимі (Ізраїль) в лікарні "Хадасса" (Ейн-Керем) пацієнти після застосування експериментальних ліків "Alostra" побороли коронавірус (COVID-19).

Як повідомляє сайт ізраїльського телеканалу N12, курс лікування засновано на використанні людських клітин, взятих від донорів. Унаслідок пацієнтів із коронавірусом виписали в абсолютно здоровому стані.

Відомо, що ліки було розроблено на основі досліджень голови відділення внутрішньої медицини та керівника "червоної зони" "Хадасса" професора Дрора Меврураха. Раніше цей препарат був успішно випробуваний на десяти пацієнтах із сепсисом. Випробування на хворих проводилося зі схвалення Міністерства охорони здоров'я.

"Препарат призначений для лікування широкого кола медичних випадків, у яких спостерігається підвищена активність імунної системи, що призводить до збільшення секреції білків клітинами імунної системи, званих цитокінами, і викликає цитокіновий шторм. Його дія здійснюється шляхом обробки клітин, взятих у здорового донора і індукованих у лабораторії, у такий спосіб, що вони під час введення в тіло пацієнта стримують запалення або цитокіновий шторм, який дуже шкідливий для хворого", – пояснив учений.

Зазначається, що 30 вересня з "Хадасса" був виписаний останній з п'яти вилікуваних хворих на коронавірус, що перебували у важкому стані (двоє були при смерті), які пройшли новітнє лікування під час першого в світі клінічного експерименту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ізраїлі продовжили тотальний карантин через поширення коронавірусу до 14 жовтня.

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