В Ізраїлі отримали перший робочий зразок препарату, який пригнічує коронавірус в організмі хворого.

Він діє і як вакцина, і як ліки. Про це у вівторок, 5 травня, повідомили в Інституті біологічних досліджень у Нес-Ціоні, передає mako.co.il.

У спільній заяві інституту й Міністерства оборони запевняється, що препарат активно знищує вірус.

В Ізраїлі створили препарат від коронавірусу

"Йдеться про новий засіб, який цілеспрямовано діє проти коронавірусу, – на відміну від інших експериментальних методів лікування, заснованих на вже відомих препаратах і методиках, що застосовуються під час інфекційних захворювань", – сказано в зверненні.

Що відомо про препарат

В основі ліків – моноклональні антитіла (антитіла, що виробляються імунними клітинами), які були отримані з плазми крові тварин і людей, які перехворіли на коронавірус.

Виявлені білки імітують реакцію імунної системи на загрозу та використовуються для лікування деяких форм раку.

Клінічні випробування показали високу ефективність засобу. Інститут біологічних досліджень вже подав патентну заявку, а надалі планує звернутися до міжнародних організацій для виробництва препарату.

"Я пишаюся досягненням ізраїльських вчених. Йдеться про гігантський прорив, який має величезне значення для всього людства", – підкреслив міністр оборони Нафталі Беннет, який вже встиг ознайомитись із дією препарату.

Які успіхи у інших країн

США

У США офіційно схвалили застосування в екстрених випадках експериментального препарату "Ремдесивір" (Remdesivir) у разі коронавірусної інфекції COVID-19.

Попередні результати дослідження, проведеного владою США, показують, що пацієнти, яким давали "Ремдесивір", відновилися на 31% швидше за тих, хто в рамках дослідження вживав плацебо.

Американські лікарі також тестують дешевий засіб від печії "Фамотидин" як ліки проти коронавірусу COVID-19.

Великобританія

У Британії збираються протестувати експериментальний норвезький протираковий лікарський засіб Bemcentinib для лікування коронавірусу.

Також у Великобританії один із шести препаратів від коронавірусу, які проходили тестування, перейшов на другий етап випробувань – його почнуть застосовувати на людях. Йдеться про з'єднання "Бемцетинібу", MEDI3506 і "Акалабрутинібу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США вперше почали тестувати ізраїльський препарат, який, як повідомляється, має стовідсоткову ефективність у лікуванні навіть важкохворих із коронавірусом. Розробленням займалася компанія Pluristem Therapeutics. Про результати застосування поки невідомо.

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