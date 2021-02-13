В Ізраїлі розробили експериментальний препарат, який полегшує симптоми COVID-19 всього за дві години

В Ізраїлі розробили експериментальний препарат Allocetra, який може полегшити симптоми COVID-19 всього за дві години.

Як пише Daily Mail, нові ліки вступають у третю фазу випробувань.

Із 21 пацієнта з коронавірусом, який одержував препарат, 19 було виписано з лікарень у середньому вже за 6 днів. Смертей не зафіксовано.

Пацієнти, які вживали ліки, одужали через 6 днів. Джерело: pixabay.com pixabay.com

За даними нью-йоркської медичної компанії FAIR Health, у США випробовувані пацієнти провели в палатах у середньому 4,6 дня, перш ніж їх виписали у вересні 2020 року.

Один 49-річний доброволець, який отримав експериментальні ліки, заявив, що відчув "щось дивне" через кілька годин – він перестав кашляти і йому стало легше дихати.

"Я не міг у це повірити", – сказав інший пацієнт, якого виписали за два дні.

Ізраїльські дослідники говорять, що Allocetra працює, пригнічуючи "цитокіновий шторм", що виникає, коли організм бореться із серйозними нападами COVID, які можуть призвести до відмови органів і смерті.

Вчені заявили, що результати випробувань були багатообіцяючими, але попередили, що вони не можуть довести, що препарат працює, тому що дослідження не було золотим стандартом, в якому його порівнювали б із плацебо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, препарат, розроблений у медичному центрі Іхілов у Тель-Авіві, вилікував 29 із 30 пацієнтів із помірною або важкою формою COVID-19 за кілька днів.

Дешеві і широкодоступні ліки від астми будесонід значно знижують ризик важкої форми коронавірусу, якщо їх ужити протягом першого тижня після появи симптомів.

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