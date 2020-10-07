В Ізраїлі розробили багаторазову супермаску від COVID-19

Ізраїльська компанія Sonovia похвалилася багаторазовими масками, які знищують майже 100% частинок COVID-19 та інших вірусів під час контакту з носієм.

Вони з'явилися в продажу декілька місяців тому, але на початку жовтня компанія надала результати випробувань, проведених акредитованою незалежною міжнародною лабораторією ATCC. Їх опубліковано на сайті розробника.

Зазначимо, що Sonovia, де винайшли новинку, займається виробництвом тканин в Ізраїлі. Ще минулої зими там заявили про створення тканини з використанням наночастинок оксиду цинку, які можуть вбивати більшість вірусів, що передаються повітряно-крапельним шляхом, а також грибки і бактерії.

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За результатами випробувань було доведено, що багаторазова противірусна маска для обличчя SonoMask знижує небезпеку інфікування і передачі COVID-19, а також нейтралізує загалом 99,35% вірусів.

Відбувається це за 30 хвилин після контакту з тканиною. Водночас сама маска зберігає свої захисні властивості упродовж 55 циклів прання.

"Після декількох місяців напруженої роботи ми можемо запевнити громадськість, що наша SonoMask здатна нейтралізувати поширення COVID-19", – заявив гендиректор Sonovia Джошуа Хершкович.

Описание: SonoMask знищує більше 99% вірусів, зокрема COVID-19, – Sonovia Источник: Alt:

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