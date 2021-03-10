В Ізраїлі провели випробування Pfizer на дітях: висновки експертів

В Ізраїлі проти коронавірусу препаратом Pfizer/BioNtech вакцинували близько 600 дітей віком від 12 до 16 років. У них не було серйозних побічних ефектів.

Це свідчить про те, що вакцина Pfizer може бути безпечною для неповнолітніх, пише The Guardian. При цьому наголошується, що у випробуваннях не брали участі діти, які страждають на муковісцидоз (захворювання, що спричиняє тяжкі порушення функцій органів дихання. – Ред.).

"На цей момент ми імунізували близько 600 дітей. Ми не спостерігали серйозних побічних ефектів, навіть другорядні трапляються досить рідко. Це обнадіює", – заявив Боаз Лев, керівник групи щодо вакцин.

Тому Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю рекомендувало вакцинувати тих підлітків, які страждають на захворювання, які роблять їх уразливими перед COVID-19.

Зараз в Ізраїлі підходять до вирішення питання про те, чи потрібно починати масову вакцинацію дітей. Ускладнює ухвалення рішення те, що вакцину Pfizer рекомендують застосовувати для осіб старших за 16 років.

"Вакцинація дітей може привести нас до колективного імунітету, але якщо метою політики є постійне придушення важких захворювань, то протягом деякого часу будуть потрібні інші немедикаментозні заходи", – зазначив ізраїльський епідеміолог Олівер Геффен.

Pfizer також проводить дослідження безпечності вакцини серед дітей віком від 12 до 15 років і планує почати ще одне – серед дітей віком від 5 до 11 років.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що серйозні побічні ефекти після вакцинації препаратом Pfizer мали тільки 153 людини з більш ніж 4,7 млн, які отримали перший укол – 0,032%.

Американські вчені виступили проти одноразового щеплення від коронавірусу вакцинами Pfizer/BioNTech і Moderna, які призначені для двох доз препарату. Вони заявили, що однієї дози недостатньо для захисту від COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента назвали терміни поставки першої партії вакцини Pfizer в Україні. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, скільки буде коштувати комерційна вакцина Pfizer в Україні.