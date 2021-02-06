В Ізраїлі новим препаратом вилікували 29 із 30 хворих на COVID-19 за кілька днів

Новий препарат, розроблений у медичному центрі Іхілов у Тель-Авіві, вилікував 29 із 30 пацієнтів із помірною або важкою формою COVID-19 за кілька днів.

Як пише The Times of Israel, речовину EXO-CD24 професора Надіра Арбера було введено 30 пацієнтам, і всі 30 одужали – 29 із них протягом трьох-п'яти днів.

Препарат вдихають один раз на день протягом декількох хвилин. Джерело: zoon.ru zoon.ru

Ліки боряться з цитокіновим штормом – потенційно смертельною реакцією імунної системи на коронавірусну інфекцію, яка, як вважають, є причиною більшості смертей, пов'язаних із цим захворюванням.

Препарат використовує екзосоми – крихітні мішечки-носії, які переміщують матеріали між клітинами – для доставки білка CD24 в легені. На дослідження Арбер витратив десятиліття.

"Цей білок розташований на поверхні клітин і грає добре відому і важливу роль у регулюванні імунної системи", – сказав дослідник Ширан Шапіра з лабораторії Арбера.

Білок допомагає заспокоїти імунну систему і стримати шторм.

Препарат вдихають один раз на день протягом декількох хвилин п'ять днів.

Тепер ліки перейдуть до наступних етапів випробувань, але офіційні особи лікарні вже привітали їх як засіб, який може змінити правила гри в боротьбі з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, львівський пульмонолог Анатолій Невзгода розробив свій метод лікування коронавірусної інфекції з використанням внутрішньовенного введення спирту.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram