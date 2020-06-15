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/ Пульмонологія

В Індії заявили про створення ліків проти COVID-19: обіцяють 100% результат

3.1т
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В Індії представники компанії Patanjali Ayurveda Limited заявили, що розробили ліки від коронавірусу (COVID -19).

У повідомленні говориться, що медичний препарат за 5-14 днів вилікував пацієнтів із хворобою, передає Scroll.

"Спочатку було проведено симуляцію та ідентифіковано сполуки, які можуть боротися з вірусом і зупинити його поширення в організмі. Потім ми провели клінічне дослідження сотень позитивних пацієнтів і отримали 100% сприятливі результати", – повідомив співзасновник Patanjali Ачар`я Балкрішна.

COVID-19 в Індії

COVID-19 в Індії

Водночас він не повідомив, де проводилися клінічні випробування ліків.

Відзначимо, що наразі у світі немає сертифікованих вакцин, ліків для лікування або профілактики COVID-19. Офіційна влада Індії поки не робила ніяких заяв щодо розроблення препарату від Patanjali.

Додамо, що компанія Patanjali Ayurveda Limited одна з найвідоміших аюрведичних брендів в Індії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії запропонували боротися з коронавірусом екскрементами тварин – сечею і гноєм корів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Індія
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