В Індії та США знайшли новий штам коронавірусу з подвійною мутацією

В Індії та США знайшли новий штам коронавірусу, який назвали "подвійний мутант" через мутацію вірусу, яка допомагає йому кріпитися до клітин організму.

Як повідомляє Fox News, новий штам виявили вчені зі Стенфордського університету, США. Сам новий варіант вірусу з'явився в Індії.

"У лабораторії клінічної вірусології Стенфордського університету шляхом виведення геномної послідовності було виявлено та підтверджено один випадок нового штаму, який виник в Індії", – йдеться в повідомленні.

Всього було знайдено щонайменше сім випадків індійського коронавірусу. Одна з мутацій штаму схожа на варіант, який вперше зафіксували в Каліфорнії. Друга мутація схожа на бразильський і південноафриканський коронавірус. Водночас індійський вірус може бути більш заразним.

"Імовірно, він буде більш переданим із біологічної позиції, оскільки дві мутації діють на рецептор-зв'язувальний домен вірусу, але нині офіційних досліджень передачі не проводилося", – пояснив експерт з інфекційних захворювань, лікар Пітер Чин-Хонг з Університету Каліфорнії в Сан Франциско.

Вчений зазначив, що потрібно ще з'ясувати, чи може новий штам повторно заражати і як він чинить опір антитілам. Водночас Чин-Хонг упевнений, що вакцинація сповільнить поширення вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції зафіксували нову мутацію коронавірусу.

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