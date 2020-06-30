В Індії вакцина від COVID-19 дала обнадійливий результат: стартують випробування на людях

В Індії в липні почнуть випробування на людях вакцини місцевого виробництва проти коронавірусу (COVID-19).

Група піддослідних отримає препарат в рамках дослідження, проведеного в місті Гайдарабад фірмою Bharat Biotech, передає ВВС. Раніше тести на тваринах показали, що вакцина безпечна та викликає ефективну імунну відповідь.

Відзначається, що це перша індійська вакцина, розроблена на основі штаму вірусу, який був виділений локально і ослаблений в лабораторних умовах.

Влада Індії дозволили Bharat Biotech провести 1-у та 2-у фази клінічних випробувань на людях після того, як "компанія представила результати, отримані в результаті доклінічних досліджень, що демонструють безпеку і імунну відповідь", йдеться в заяві фірми. У Bharat Biotech підкреслили, що випробування призначені для перевірки безпечності вакцини, а не її ефективності.

Вакцина отримала назву Covaxin і була розроблена на місцевому рівні у співпраці з Національним інститутом вірусології Індії і Індійським радою медичних досліджень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії представники компанії Patanjali Ayurveda Limited заявили, що розробили ліки проти COVID-19.