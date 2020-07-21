В Індії назвали ціну вакцини від COVID-19: з'явиться вже в грудні

В Індії повідомили, що до грудня 2020 року буде готові мінімум 300 мільйонів доз потенційної вакцини проти коронавірусу (COVID-19).

Про це заявив головний виконавчий директор Інституту сироватки Індії Адар Пунавалла після появи обнадійливих результатів про створення вакцини компанією AstraZeneca, пише India Today.

"Covishield стане першою вакциною проти COVID-19, яку ми сподіваємося запустити, якщо випробування пройдуть успішно в Великобританії та Індії", – сказав він.

При цьому Пунавалла додав, що вони розраховують, що вакцина від коронавірусу буде коштувати близько однієї тисячі рупій (370 грн).

"Випробування показали багатообіцяючі результати, і ми дуже раді цьому. Ми подамо заявку на ліцензування індійському регулятору через тиждень. Як тільки вони дадуть нам дозвіл, ми почнемо з випробувань вакцини в Індії. Крім того, ми скоро почнемо виробництво вакцини в великих обсягах", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії повідомили, що лише після 2020 року з'явиться діюча вакцина проти коронавірусу.