В Індії назвали терміни появи вакцини проти COVID-19
В Індії повідомили, що лише після 2020 року з'явиться дієва вакцина проти коронавірусу (COVID-19).
Про це повідомив високопоставлений представник Індійської медичної асоціації, пише The Sentinel.
"Ефективна вакцина для лікування COVID-19 вийде після 2020 року. Розроблення вакцини для вірусних інфекцій – більш тривалий процес, оскільки, по-перше, у цих інфекцій коротший імунітет, а по-друге, віруси мутують швидше, що ускладнює роботу вчених" , – йдеться в повідомленні.
В асоціації пояснили, що спершу їхні фахівці вивчають вірус, ізолюючи його. Потім йде створення протиотрути та тестування препарату на тваринах, і лише потім на людях-добровольцях.
"Оскільки вірусні інфекції мають більш короткий імунітет, то потрібно переконатися у відсутності побічних ефектів. Також необхідно пересвідчитися в ефективності вакцини проти мутацій, які з'явилися", – відзначили вчені.
В Індії додали, що в боротьбі проти COVID-19 важливо дотримуватися соціальної дистанції та носити маски. Учені відзначили, що приблизно 80% заражених людей одужують самостійно.
"У разі COVID-19 тільки вакцина або імунітет можуть перемогти захворювання", – відзначили дослідники.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Індія заявила про готовність запустити вакцину від COVID-19 у серпні.