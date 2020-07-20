В Індії назвали терміни появи вакцини проти COVID-19

В Індії повідомили, що лише після 2020 року з'явиться дієва вакцина проти коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомив високопоставлений представник Індійської медичної асоціації, пише The Sentinel.

"Ефективна вакцина для лікування COVID-19 вийде після 2020 року. Розроблення вакцини для вірусних інфекцій – більш тривалий процес, оскільки, по-перше, у цих інфекцій коротший імунітет, а по-друге, віруси мутують швидше, що ускладнює роботу вчених" , – йдеться в повідомленні.

В асоціації пояснили, що спершу їхні фахівці вивчають вірус, ізолюючи його. Потім йде створення протиотрути та тестування препарату на тваринах, і лише потім на людях-добровольцях.

"Оскільки вірусні інфекції мають більш короткий імунітет, то потрібно переконатися у відсутності побічних ефектів. Також необхідно пересвідчитися в ефективності вакцини проти мутацій, які з'явилися", – відзначили вчені.

В Індії додали, що в боротьбі проти COVID-19 важливо дотримуватися соціальної дистанції та носити маски. Учені відзначили, що приблизно 80% заражених людей одужують самостійно.

"У разі COVID-19 тільки вакцина або імунітет можуть перемогти захворювання", – відзначили дослідники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Індія заявила про готовність запустити вакцину від COVID-19 у серпні.

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