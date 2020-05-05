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/ Пульмонологія

В Європі наблизилися до створення ліків від COVID-19: вчені заявили про прорив

8.1т
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Європейські вчені створили моноклональне антитіло, яке може перемогти коронавірус COVID-19 в лабораторних умовах.

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Це може допомогти знайти дієві ліки від інфекції та зупинити її поширення, пише Bloomberg. Дослідження, опубліковане в науковому журналі Nature Communications, проводили в Утрехтському університеті вчені з Нідерландів і Німеччини під керівництвом професора Беренда-Яна Боша.

В Європі наблизилися до створення ліків від COVID-19: вчені заявили про прорив

Моноклональними антитілами є створені в лабораторії білки, які впізнають конкретну ділянку патогена і впливають саме на нього. Вони схожі на ті, які виробляють імунні клітини людини.

Створене антитіло 47D11 впливає на гострий білок у формі корони, за допомогою якого вірус SARS-CoV-2 проникає в клітини людини. Під час дослідження воно перемогло не тільки COVID-19, але і його "двоюрідного брата" – вірус, що викликає гострий респіраторний синдром (SARS), у якого також є подібні білкові шипи.

Вчені використовували генетично модифікованих мишей для вироблення різних антитіл до загостреного білка COVID-19. Після скринінгу з'ясувалося, що антитіло 47D11 виявляє нейтрализуючу активність. Потім дослідники переформатували це антитіло так, щоб створити його версію для людини.

Поки антитіло не можна застосовувати для розробки ліків, його потрібно протестувати на тваринах і людях. Але в майбутньому розробка може допомогти в запобіганні зараженню або лікуванні інфікованих коронавірусом і пов'язаних із ним хвороб.

Варто зазначити, що моноклональні антитіла вже успішно застосовуються в лікуванні раку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ізраїлі отримали перший робочий зразок препарату, який пригнічує коронавірус в організмі хворого. Він діє і як вакцина, і як ліки.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Тег
дослідження
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