В Австралії оголосили про успішне випробування вакцини від COVID-19: препарат не дав побічних ефектів

В Австралії заявили, що їхня вакцина від COVID-19 не викликає побічних ефектів у випробуваннях на людях, а також забезпечує захист від вірусу в тварин, одночасно зменшуючи симптоми.

Розробили препарат спільно вчені з університету Квінсленда й австралійська біотехнологічна корпорація CSL (Commonwealth Serum Laboratories). У липні дослідники почали вводити пробну вакцину 120 добровольцям із Брісбена, і поки ті не повідомили про будь-які нездужання, передає Daily Mail.

За словами співкерівника проєкту доцента Кейта Чаппелля, європейські випробування їхнього препарату на тваринах, проведені голландською діагностичної фірмою Viroclinics-DDL, теж виявилися успішними.

В Австралії заявляють про успішність випробувань вакцини від COVID-19

"Нейтралізуюча імунна відповідь, створена нашою молекулярною клемп-вакциною на тваринних моделях, була кращою, ніж середній рівень антитіл, виявлений у пацієнтів, які видужали від COVID-19", – сказав він.

Фахівець зазначив, що в хом'яків, яким вводили вакцину і ад'ювант Seqirus MF59, після контакту з коронавірусом зменшувалося запалення легенів.

"Поки що не повідомлялося про побічні ефекти під час випробувань на людях, що проходять у Брісбені, хоча від добровольців із передмістя Герстон потрібні додаткові клінічні результати", – йдеться в повідомленні.

Співкерівник проєкту доцент Кейт Чаппелль

Також видання підкреслює, що брісбенський проєкт UQ – одне з 17 випробувань потенційної вакцини на людях, які проводяться в усьому світі, зокрема в США, Великобританії та Китаї. Так, зараз розробляється понад 130 вакцин проти коронавірусу, однак робота UQ нібито продемонструвала великий успіх на етапі доклінічних розроблень.

Правда, доктор Чаппелль каже, що якщо UQ успішно розробить вакцину в Австралії, найбільшою проблемою буде отримати дозвіл для CSL виробляти достатню кількість препарату.

"Одна із серйозних проблем під час розроблення вакцин – це здатність виробляти їх у достатньому масштабі для широкого використання. Ми працюємо з CSL, щоб забезпечити максимальну ефективність виробництва, і абсолютно впевнені, що вони зможуть зробити мільйони доз, необхідних для захисту населення Австралії", – запевнив дослідник.

Додамо, що UQ проводить клінічні випробування до середини 2021 року, але в разі успіху потенційна вакцина може бути доступна на початку наступного року для екстреного використання серед населення Австралії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca почала фінальний етап клінічних випробувань препарату для профілактики і лікування COVID-19.

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